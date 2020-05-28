إصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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اصابة

مستشار

محافظ الإسكندرية

فيروس كورونا

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال بيان صادر عن المحافظة، اليوم، إنه وفي إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان المحافظة، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ.

وأشارت محافظة الإسكندرية، في بيانها إلى أنه تم حصر جميع المخالطين للحالة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم فى هذا الشأن، لا سيما أن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، بحسب البيان.

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