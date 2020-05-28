شرطي يخنق مواطنا حتى الموت أمام المارة

28 مايو 2020 - 11:18 ص

عرضت قناة "dw" مقطع فيديو صادم لشرطي أمريكي يخنق رجلا حتى الموت أمام المارة في ولاية مينيسوتا.



ويظهر الفيديو المعروض، رجل شرطة يضع قدمه على رقبة الضحية جورج فلويد، بعد القبض عليه، والشاب يتوسل للشرطي بأن يرفع قدمه حتى يستطيع التنفس لكنه لم يستجب له .



وتتغير ملامح الضحية وهو يتوسل للشرطي الذي أصر على موقفه حتى قدمت سيارة الإسعاف للمكان، وتوفى الشاب بعد وقت قصير من وصوله للمستشفى.



وفتح حاكم الولاية تحقيقا في الحاث وفصل أعضاء الشرطة الذين تواجدوا في موقع الحادث وفقا لما ذكرته القناة .

