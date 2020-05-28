يذبح ابنته أثناء نومها.. والأم: أريد الانتقام

28 مايو 2020 - 11:17 ص

أقدم أب في مقاطعة تالش بمحافظة غيلان بإيران على ارتكاب جريمة بشعة بحق ابنته البالغة من العمر 13 عاما، حيث قام بذبحها أثناء نومها من خلال "منجل".

وتعود تفاصيل الحادث عندما هرب الطفلة رومينا أشرفي مع حبيبها إلا أن قوات الأمن قبضت عليها.

وتوسلت الفتاة إلى الشرطة من أجل عدم تسليمها لأبيها، إلا أن الشرطة لم تستجيب وسلمتها لوالدها.

وعقب تسليمها للأب، قام اثناء نوم ابنته في غرفتها، بقطع رأسها باستخدام المنجل، ثم سلم نفسه للشرطة.

وتسببت الجريمة البشعة بحق الفتاة الإيرانية في تصاعد الغضب بالشارع الإيراني ضد قوانين البلاد التي تتهاون في العقوبات تحت مسمى جرائم الشرف.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بتعديل المادة 301 من قانون العقوبات ليتناسب مع خطر الجرائم ، منددة بتسليم الشرطة الفتاة الهاربة لأبيها رغم تحذيرات الضحية من تهديده لحياتها .

كما طالبت والدة الفتاة بإعدام الجاني قائلة: "لا أستطيع رؤيته مرة أخرى .. أريد الانتقام".