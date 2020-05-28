» بث مباشر..تواضروس يترأس"عيد الصعود"بوادي النطرون

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بوادي النطرون

بطريرك الكرازة المرقسية

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الصعود المجيد من كنيسة التجلي بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

حضر القداس عدد من الأساقفة والرهبان وبدون حضور شعبي، التزاما بقرارات الكنيسة بمنع التجمعات وغلق الكنائس وإيقاف القداسات.

واحتفل بعض الأساقفة بقداسات هذا العيد في مقار مطرانياتهم ،حيث يعتبر عيد الصعود من الأعياد السيادية وهو نهاية فترة أعياد القيامة، وهو بحسب الاعتقاد المسيحي، صعود المسيح للسماء.

شاهد البث..


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