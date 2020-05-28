«السيسي» يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

28 مايو 2020 - 10:13 ص

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 49 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالى لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 50 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفنى لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن دعم المكون المصرى من المشروع العالمى "الهجرة من أجل التنمية"، والموقعة في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

وأصدر كذلك القرار رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعى"، والموقعة في القاهرة بتاريخى 8 و9 ديسمبر 2019.