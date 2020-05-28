استفزاز جديد من "الغندور" لجماهير الأهلى

28 مايو 2020 - 09:53 ص

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، موقف القلعة البيضاء من إعادة تعليق لافتات نادي القرن الحقيقي أعلى بوابات النادي.

وكتب «الغندور» عبر "فيس بوك"، خلال أيام سيتم وضع لافتات نادي القرن بدون شعار الاتحاد الأفريقي مع إضافة 9 بطولات مقابل 7 بطولات والزمالك أكثر في البطولة الأقوي وفي السوبر والأفروآسيوي ومساء الفل.

وظهرت بالفعل هذه اللافتات معلقة فوق بوابات ناي الزمالك مكتوبا عليها الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات وليس محسوبية.

وهو ما أثار غضب جماهير الأهلي، وبدأت تصميم كوميسكات على هذه اللافتات وتأكيد أن الأهلي هو نادي القرن الحقيقي.

ولكن مجلس إدارة نادي الزمالك أزال اللافتات وأرسلها للشركة التي صممتها من أجل حذف شعار كاف، قبل تركيبها مرة أخرى في إشارة إلى أحقية نادي الزمالك باللقب.