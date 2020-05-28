من المقصود.. المغامسي يعاود التغريد بأبيات شعرية

28 مايو 2020 - 09:52 ص

عاود الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة التغريد بأبيات شعرية من التراث الإسلامي.

وكتب المغامسي على حسابه في تويتر: "أبيات من الشعر في القبول والصدّ: بل أسيئوا في الهَوَى أوْ فأحْسنُوا كلُّ شيءٍ حَسَنٌ منكم لدّي".. "وعينُ الرضا عن كلّ عيبٍ كليلةٌ ولكنّ عين السخطِ تُبدي المساويا".. "حسداً حُملْنّهُ مِن أجلِهَا وقديماً كان في النّاس الحسد ".. والأبيات في هذا المعنى كثيرة .. وليكُنْ همُّكَ رضوان الله.

يأتي هذا عقب تدوينة سابقة غرد فيها المغامسي بشعر لنزار قباني قائلا:"العيدُ أنتَ وأعياد الورى تبعٌ".

وأضاف المغامسي: "هذا صدر بيت عميق جدا في مبناه ومعناه ، وتلك أبيات في الشعر نادرة.. ومنها قول نزار : "حسبي وحسبكِ أن تظلي دائماً سراً يُمزقني".

وتابع: وليس يُقال عفوا ، فهذا حديث أيام العيد ، ليس المقام مقام دروس علمية لا تخالفوا الفطرة ، عيشوا فرحة العيد .