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45 ألف جنيه في القمامة تعاد لصاحبها..تعرف على التفاصيل

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إيمان هاني

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إكسترا نيوز

الشرقية

عامل نظافة

روي عبدالله عبدالكريم، عامل نظافة بمحافظة الشرقية، تفاصيل عثوره على مبلغ وقدره 45 ألف جنيه بصندوق القمامة وإعادتها لصاحبها، قائلا: "إنه أثناء أداء عمله اليومي عثر على شنطة يد وبها مبلغ مالي".

وأضاف "عبدالكريم"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز": "أنه تواصل مع المشرف المسئول، حتى وصل الأمر إلى رئيس مجلس مدينة الزقازيق الذي كان لديه علم بأن هناك مواطنا قد أبلغ عن فقدان مبلغ مالي".

وتابع: "مفتحتش الفلوس ومعدتهاش لما لقيتها، سلمتها على طول، دي أمانة"، مؤكدًا أن رئيس مجلس المدينة استقبله في مكتبه، وكرمه نظرًا لهذا العمل النبيل.

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