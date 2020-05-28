» 45 ألف جنيه في القمامة تعاد لصاحبها..تعرف على التفاصيل

28 مايو 2020 - 09:42 ص

روي عبدالله عبدالكريم، عامل نظافة بمحافظة الشرقية، تفاصيل عثوره على مبلغ وقدره 45 ألف جنيه بصندوق القمامة وإعادتها لصاحبها، قائلا: "إنه أثناء أداء عمله اليومي عثر على شنطة يد وبها مبلغ مالي".



وأضاف "عبدالكريم"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز": "أنه تواصل مع المشرف المسئول، حتى وصل الأمر إلى رئيس مجلس مدينة الزقازيق الذي كان لديه علم بأن هناك مواطنا قد أبلغ عن فقدان مبلغ مالي".



وتابع: "مفتحتش الفلوس ومعدتهاش لما لقيتها، سلمتها على طول، دي أمانة"، مؤكدًا أن رئيس مجلس المدينة استقبله في مكتبه، وكرمه نظرًا لهذا العمل النبيل.

