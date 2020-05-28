كوميكسات ساخرة..«محدش يرمي شكارة الرز بقت موضة»

28 مايو 2020 - 09:38 ص

سادت حالة من السخرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بسبب موضة جديدة تشبه في ألوانها شكارة الأرز، ما دعا رواد تويتر، إلى إطلاق سلسلة من الكوميكسات الساخرة على الموضة الجديدة.

وعلق أحد رواد تويتر قائلا: "محدش يرمى شكارة الرز بقت موضة".

وعلق آخر: "والله ما هم عارفين شو يعملوا بهالناس .. ويطلعوا أفكار موضة عجيبة".

وسخر أحد المغردين بالقول: "يبقي هدوم الصيف خلاص عندك".

بينما أضاف أحد المغردين في تعليقه: "من زمان موضة من أيّام الستينات وأول من ارتدته مارلين مونروا".

وعلق آخر : "يا خسارة بعد اللى بيحصل الواحد يحتفظ بكل حاجه لازم نكون على الموضه ههههه".

وسخر أحد رواد تويتر قائلا : "يعنى لما نشوفه ماشي فى الشارع نقول الشوال راح الشوال جه".