الدولار يتراجع مجددا أمام الجنيه.. ويسجل هذا الرقم

28 مايو 2020 - 09:32 ص

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك مقابل الجنيه المصري استقرارا في تعاملات اليوم الخميس.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع، حيث تراجع نحو قرشين عن أسعار أمس الأربعاء.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 15.79جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر وصل سعر الدولار إلى 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

بينما بلغ الدولار في بنك الأهلى الكويتى بيريوس لـ 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

وفي بنوك (الإسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB ، المصرى لتنمية الصادرات، إتش إس بى سى HSBC ، المصرى الخليجى، عوده، العربى الأفريقي الدولى، قناة السويس، بنك مصر إيران) سجل الدولار 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.