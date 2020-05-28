» مسئول: "الحكومة مبيضحكش عليها وإحنا مصحصحين أوي"

28 مايو 2020 - 09:28 ص

كشف طارق الوراقي، سكرتير عام محافظة سوهاج، تفاصيل واقعة تشميع مقهى والقبض على 35 شخصًا في سوهاج لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء، قائلا: "إحنا مصحصحين أوي".



وأضاف" الوراقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة "، المذاع على الفضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "مفيش عندنا عيد ولا موسم، وهما فاكرين إنهم بيضحكوا على الحكومة، ولكن إحنا مصحصحين، وتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية".



وأوضح أن هؤلاء المخالفين كانوا يدخلون من الأبواب الخلفية للمقهى، وتم اتخاذ قرار بالغلق الفوري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، سواء على صاحب المقهى أو المواطنين المخالفين.

