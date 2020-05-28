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عن ضبط 35 شابًا بمقهى..

مسئول: "الحكومة مبيضحكش عليها وإحنا مصحصحين أوي"

الحياة السياسية

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة
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إيمان هاني

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الوزراء

سوهاج

الإبراشي

الأولى

كورونا

كشف طارق الوراقي، سكرتير عام محافظة سوهاج، تفاصيل واقعة تشميع مقهى والقبض على 35 شخصًا في سوهاج لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء، قائلا: "إحنا مصحصحين أوي".

وأضاف" الوراقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة "، المذاع على الفضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "مفيش عندنا عيد ولا موسم، وهما فاكرين إنهم بيضحكوا على الحكومة، ولكن إحنا مصحصحين، وتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية".

وأوضح أن هؤلاء المخالفين كانوا يدخلون من الأبواب الخلفية للمقهى، وتم اتخاذ قرار بالغلق الفوري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، سواء على صاحب المقهى أو المواطنين المخالفين.

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