  • الخميس 28 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:40 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
يذبح ابنته أثناء نومها.. والأم: أريد الانتقام

يذبح ابنته أثناء نومها.. والأم: أريد الانتقام

كورونا

مفاجأة "غير سارة" حتى بعد التوصل للقاح كورونا

بوتين وبشار

وصف بـ "الأمر الجلل".. قرار خطير لبوتين داخل سوريا

وزير الصحة

بـ 1000 جنيه.. الصحة تعلن عن أماكن جديدة لفحص كورونا

المغامسي

من المقصود.. المغامسي يعاود التغريد بأبيات شعرية

موجة غضب.. أسد هزيل باسم " الإمام علي" بدولة عربية

موجة غضب.. أسد هزيل باسم " الإمام علي" بدولة عربية

الرئيس عبدالفتاح السيسى

«السيسي» يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

الغندور

استفزاز جديد من "الغندور" لجماهير الأهلى

لأول مرة.. انعقاد البرلمان الإيراني الجديد بدون زيارة الخميني

لأول مرة.. انعقاد البرلمان الإيراني الجديد بدون زيارة الخميني

الدكتور عاصم الجزار

انتظروها الأسبوع المقبل.. مفاجأة سارة من"الإسكان" للمواطنين

بعد إصابتها بكورونا..

الإبراشي عن أخذ "الجداوي" جرعة زائدة من العلاج: الحكاية مش كشري

الحياة السياسية

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلي يلمح إلى انتقاله إلى الزمالك: سأفكر باحترافية

#

قطرة دم تكشف عن أكثر من 50 نوعًا من السرطان

#

كيف أتخلص من حماتى؟!!

#

اتفقت مع عشيقها لقتل زوجها بالمخدرات في «السلام»

الإبراشي

الأولى

كورونا

رجاء الجداوي

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على الجدل الدائر حول وجود محسوبية في علاج الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "مفيش في كورونا واسطة ولا جرعة زيادة ولا هنقول زودها شوية، مش كشري".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، قائلا: "محدش بيجامل حد في العلاج، والفنانة رجاء الجداوي تحصل على جرعة محددة بلا وساطة ولا محسوبية والخدمة يأخذها الجميع".

وتابع: "الذين تعافوا مواطنين بسطاء وشرفاء، وكورونا وحدت الإنسانية وتساوي الجميع، والبعض يتصيد لهذه الفنانة لأنها فنانة محبوبة".

وواصل: "تحدثت إليها منذ قليل، وحالتها الصحية جيدة جدًا ولكن حالتها النفسية سيئة جدا وليست بخير "، معقبا: "خفافيش الظلام والكارهون للفن هم من وراء تلك الأزمة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حجز المدير الفني بـ "الجبلاية" بمستشفى خاص
» فريق عربي يفوز بلقب أفضل جمهور في استفتاء "ماركا"
» بث مباشر..تواضروس يترأس"عيد الصعود"بوادي النطرون
» الداخلية السعودية تكشف المسموح به بعد تخفيف إجراءات كورونا
» 45 ألف جنيه في القمامة تعاد لصاحبها..تعرف على التفاصيل
» مسئول: "الحكومة مبيضحكش عليها وإحنا مصحصحين أوي"
» ظهور مفاجيء لـ حسن حسني مع حفيد فنان شهير .. وهذه حالته الصحية
» تعليق ناري من نجم الأهلي على الإساءة لزوجة شيكابالا
» فجر السعيد تسخر من صفاء الهاشم بعد صورتها المثيرة للجدل
» أول رد من صفاء أبو السعود بعد اتهامها بإصابة رجاء الجداوي بـ كورونا
» شاهد .. لحظة انفجار خط الغاز بمنطقة الزيتون

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية