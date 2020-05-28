  • الخميس 28 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
يذبح ابنته أثناء نومها.. والأم: أريد الانتقام

يذبح ابنته أثناء نومها.. والأم: أريد الانتقام

كورونا

مفاجأة "غير سارة" حتى بعد التوصل للقاح كورونا

بوتين وبشار

وصف بـ "الأمر الجلل".. قرار خطير لبوتين داخل سوريا

وزير الصحة

بـ 1000 جنيه.. الصحة تعلن عن أماكن جديدة لفحص كورونا

المغامسي

من المقصود.. المغامسي يعاود التغريد بأبيات شعرية

موجة غضب.. أسد هزيل باسم " الإمام علي" بدولة عربية

موجة غضب.. أسد هزيل باسم " الإمام علي" بدولة عربية

الرئيس عبدالفتاح السيسى

«السيسي» يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

الغندور

استفزاز جديد من "الغندور" لجماهير الأهلى

لأول مرة.. انعقاد البرلمان الإيراني الجديد بدون زيارة الخميني

لأول مرة.. انعقاد البرلمان الإيراني الجديد بدون زيارة الخميني

الدكتور عاصم الجزار

انتظروها الأسبوع المقبل.. مفاجأة سارة من"الإسكان" للمواطنين

"الصحة" عن إحراق نعش لمتوفى بكورونا: يحرق بشرط

الحياة السياسية

هالة زايد
هالة زايد
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

سيدة مصابة بكورونا تستغيث بوزيرة الصحة.. ماذا خدث

#

الديهي عن إصابة إمام مسجد بكورونا : "يستاهل"

#

وزير التعليم عن اختلاطه بالنائبة المصابة بكورونا: محضرتش معاها

#

الصحة : الخط الساخن الخاص بكورونا يستقبل 3000 مكالمة يوميا

الصحة

الإبراشي

الأولى

كورونا

نعش

عقب الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على  إحراق نعش أحد ضحايا كورونا بعد دفنه، قائلا: "صندوق نقل المتوفى المفترض أنه قابل للتطهير، ويتم تطهيره بالمياه والكلور، وفي حالة صناعته من مادة غير قابلة للتطهير يمكن حرقه".

وأضاف حميدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا: "قد يتم وضع جثمان المتوفى بصندوق خشبي غير قابل للتطهير، وفي هذه الحالة يكون استخدامه مجددًا غير مقبول".

وأكد، أن وزارة الصحة وضعت سياسات وإجراءات للتعامل مع المتوفى بمرض كورونا من لحظة وفاته على سريره بالمستشفى حتى إجراءات التغسيل والتكفين ووضعه في كيس معد خصيصًا لذلك.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حجز المدير الفني بـ "الجبلاية" بمستشفى خاص
» فريق عربي يفوز بلقب أفضل جمهور في استفتاء "ماركا"
» بث مباشر..تواضروس يترأس"عيد الصعود"بوادي النطرون
» الداخلية السعودية تكشف المسموح به بعد تخفيف إجراءات كورونا
» 45 ألف جنيه في القمامة تعاد لصاحبها..تعرف على التفاصيل
» مسئول: "الحكومة مبيضحكش عليها وإحنا مصحصحين أوي"
» ظهور مفاجيء لـ حسن حسني مع حفيد فنان شهير .. وهذه حالته الصحية
» تعليق ناري من نجم الأهلي على الإساءة لزوجة شيكابالا
» فجر السعيد تسخر من صفاء الهاشم بعد صورتها المثيرة للجدل
» أول رد من صفاء أبو السعود بعد اتهامها بإصابة رجاء الجداوي بـ كورونا
» شاهد .. لحظة انفجار خط الغاز بمنطقة الزيتون

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية