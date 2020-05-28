انتظروها الأسبوع المقبل.. مفاجأة سارة من"الإسكان" للمواطنين

28 مايو 2020 - 08:53 ص

أعلنت مي عبد المجيد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح وحدات جاهزة للتسليم بالوجهين القبلي والبحري الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنهم قاموا بتسليم 308 آلاف وحدة إسكان اجتماعي حتى الآن.



وكشفت "عبد المجيد"، خلال حوارها مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عن طرح وحدات جاهزة للتسليم بالوجهين القبلي والبحري مطلع يونيو المقبل، مضيفة أن 300 ألف أسرة استفادت من مشروع الإسكان الاجتماعي منذ عام 2015.



وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الإعلان الثالث عشر من مشروع الإسكان الاجتماعي يضم 10 محافظات، معلنة عن طرح وحدات إسكان اجتماعي بالقاهرة الكبرى خلال شهرين.



وأشارت إلي أن تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي 200 مليار جنيه بخلاف قيمة الأرض، مشيرة إلى أن دور الصندوق هو توفير وحدات سكنية بشروط مناسبة لمحدودي الدخل.

