  • الخميس 28 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
يذبح ابنته أثناء نومها.. والأم: أريد الانتقام

يذبح ابنته أثناء نومها.. والأم: أريد الانتقام

كورونا

مفاجأة "غير سارة" حتى بعد التوصل للقاح كورونا

بوتين وبشار

وصف بـ "الأمر الجلل".. قرار خطير لبوتين داخل سوريا

وزير الصحة

بـ 1000 جنيه.. الصحة تعلن عن أماكن جديدة لفحص كورونا

المغامسي

من المقصود.. المغامسي يعاود التغريد بأبيات شعرية

موجة غضب.. أسد هزيل باسم " الإمام علي" بدولة عربية

موجة غضب.. أسد هزيل باسم " الإمام علي" بدولة عربية

الرئيس عبدالفتاح السيسى

«السيسي» يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

الغندور

استفزاز جديد من "الغندور" لجماهير الأهلى

لأول مرة.. انعقاد البرلمان الإيراني الجديد بدون زيارة الخميني

لأول مرة.. انعقاد البرلمان الإيراني الجديد بدون زيارة الخميني

الدكتور عاصم الجزار

انتظروها الأسبوع المقبل.. مفاجأة سارة من"الإسكان" للمواطنين

انتظروها الأسبوع المقبل.. مفاجأة سارة من"الإسكان" للمواطنين

الحياة السياسية

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بشري سارة من الإسكان : 2662 وحدة سكنية في 8 مدن جديدة

#

بشرى سارة من التموين للمواطنين

#

بالفيديو.. بشرى سارة من الكهرباء للمواطنين

#

مفاجأة سارة من الكهرباء للمواطنين.. تخفيض قيمة الفاتورة بهذه القيمة

الاسكان

إكسترا نيوز

عاصم الجزار

أعلنت مي عبد المجيد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح وحدات جاهزة للتسليم بالوجهين القبلي والبحري الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنهم قاموا بتسليم 308 آلاف وحدة إسكان اجتماعي حتى الآن.

 وكشفت "عبد المجيد"، خلال حوارها مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عن طرح وحدات جاهزة للتسليم بالوجهين القبلي والبحري مطلع يونيو المقبل، مضيفة أن 300 ألف أسرة استفادت من مشروع الإسكان الاجتماعي منذ عام 2015.

وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الإعلان الثالث عشر من مشروع الإسكان الاجتماعي يضم 10 محافظات، معلنة عن طرح وحدات إسكان اجتماعي بالقاهرة الكبرى خلال شهرين.

وأشارت إلي أن تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي 200 مليار جنيه بخلاف قيمة الأرض، مشيرة إلى أن دور الصندوق هو توفير وحدات سكنية بشروط مناسبة لمحدودي الدخل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حجز المدير الفني بـ "الجبلاية" بمستشفى خاص
» فريق عربي يفوز بلقب أفضل جمهور في استفتاء "ماركا"
» بث مباشر..تواضروس يترأس"عيد الصعود"بوادي النطرون
» الداخلية السعودية تكشف المسموح به بعد تخفيف إجراءات كورونا
» 45 ألف جنيه في القمامة تعاد لصاحبها..تعرف على التفاصيل
» مسئول: "الحكومة مبيضحكش عليها وإحنا مصحصحين أوي"
» ظهور مفاجيء لـ حسن حسني مع حفيد فنان شهير .. وهذه حالته الصحية
» تعليق ناري من نجم الأهلي على الإساءة لزوجة شيكابالا
» فجر السعيد تسخر من صفاء الهاشم بعد صورتها المثيرة للجدل
» أول رد من صفاء أبو السعود بعد اتهامها بإصابة رجاء الجداوي بـ كورونا
» شاهد .. لحظة انفجار خط الغاز بمنطقة الزيتون

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية