رسالة مفاجئة من أمير الكويت إلى الملك سلمان

28 مايو 2020 - 08:28 ص

كشفت وسائل إعلام سعودية عن رسالتين مفاجئتين بعث بهما أمير الكويت للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده محمد بن سلمان.



وبحسب صحيفة عكاظ السعودية ، تسلم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



كما تلقى تركي بن محمد رسالة شفوية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان من أمير دولة الكويت.



جاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد أمس (الأربعاء)، وزير الخارجية في الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والوفد المرافق له.



وكان وزير الخارجية الكويتي قد وصل إلى الرياض، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.



وقد غادر وزير الخارجية الكويتي الرياض، وكان في وداعه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.