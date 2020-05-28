  • الخميس 28 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

رسالة مفاجئة من أمير الكويت إلى الملك سلمان

ضاحي خلفان

خلفان: أردوغان يبا كسر خشمه حتى لا يرفع رأسه مرة أخرى

ساويرس

متابع يسأل ساويرس: لمذا هربت من مصر في عهد مرسي؟ .. وهكذا أجاب

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة كورونا في مصر

شيكابالا

تعليق ناري من أسطورة منتخب مصر على الخوض في عرض زوجة شيكابالا

الأرصاد

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدًا

مواعيد المترو والقطارات بدءًا من السبت

مواعيد المترو والقطارات بدءًا من السبت

وزيرة الصحة

«الصحة» تسجيل 910 إصابة جديدة بكورونا و 19 وفاة

دولار

ننشر سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك

جولة «السيسي» للأعمال الإنشائية بالقاهرة

تفاصيل جولة «السيسي» للأعمال الإنشائية بالقاهرة

أول رد من صفاء أبو السعود بعد اتهامها بإصابة رجاء الجداوي بـ كورونا

الصفحة الأخيرة

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شاهد.. «رجاء الجداوي» تتحدث من داخل العزل الصحي

#

أول رد من"هيفاء وهبى" على دعوى إثبات زواجها من "وزيري"

#

أول تعليق من لاعب تشيلسى بعد إصابته بـ "كورونا"

#

وضع جنرال إسرائيلي بالحجر الصحي بعد لقائه بـ"نتنياهو"

صفاء أبو السعود

رجاء الجداوي

كشفت الفنانة صفاء أبو السعود عن رأيها في المعلومات التي تتردد عن إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا في عزاء زوجها الملياردير السعودي الراحل صالح كامل .

وفي أول رد عملي على هذه الأنباء ، قالت صفاء إنها ذهبت لإجراء مسحة لمعرفة ما إذا كانت مصابة بكورونا أم لا ؟

وأضافت: ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بي ، وتبين أنني سليمة والحمدلله ولست مصابة بفيروس كورونا .

وكانت وسائل إعلام وجهت لوما لصفاء السعود بسبب إجرائها لعزاء واستقبال الفنانين في ظرف مثل هذا .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ظهور مفاجيء لـ حسن حسني مع حفيد فنان شهير .. وهذه حالته الصحية
» تعليق ناري من نجم الأهلي على الإساءة لزوجة شيكابالا
» فجر السعيد تسخر من صفاء الهاشم بعد صورتها المثيرة للجدل
» أول رد من صفاء أبو السعود بعد اتهامها بإصابة رجاء الجداوي بـ كورونا
» شاهد .. لحظة انفجار خط الغاز بمنطقة الزيتون
» اكتشاف 4 حالات مصابة بكورونا في الدوري الإنجليزي
» 5 جنيهات.. أسعار الذهب تواصل الهبوط في ختام التعاملات
» هل يعالج "الأسبرين" فيروس كورونا؟.. «الصحة» تجيب
» طبيبة بالمحلة.. وفاة ثالث حالة بين الأطقم الطبية اليوم
» الصحة العالمية: كورونا نتج عن عدوى فيروسية وليست بكتيرية
» الأردن يوضح حقيقة تحديه كورونا باستئناف حركة الطيران

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية