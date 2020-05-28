» شاهد .. لحظة انفجار خط الغاز بمنطقة الزيتون

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انفجار الزيتون

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو مروعا لخط غاز بمنطقة الزيتون أسفل كوبري الحلمية.

وتصاعدت ألسنة اللهب بشكل أثار رعب سكان المنطقة قبل أن تتحرك الحماية المدنية للمكان سريعا للسيطرة على الحريق .

وكشفت مصادر بالبترول أن سبب انفجار الخط يرجع إلى أعمال الإنشاءات في كوبري الحلمية وأنه تم السيطرة على الحريق.

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