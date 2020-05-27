» اكتشاف 4 حالات مصابة بكورونا في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن نتائج الجولة الثالثة، من اختبارات فيروس كورونا المستجد، التى خضع لها جميع لاعبى وموظفى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، والتى أكدت على وجود 4 حالات مصابة بالفيروس، من 3 أندية مختلفة.

وقال بيان رابطة البريميرليج، بعد 1008 فحص تم خلال اليومين الماضيين، تم اكتشاف 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، من 3 أندية مختلفة، ليصل العدد المصابين إلى 12 حالة بعد 3 جولات من الاختبارات.

وكانت رابطة البريميرليج، قد كشفت يوم السبت الماضى، عن وجود حالتين، مصابتين بفيروس كورونا المستجد، بعد الجولة الثانية من الإخبارات.