«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدًا

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"الأرصاد": طقس الجمعة معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا.

فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا شديدا الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

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