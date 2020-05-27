» 5 جنيهات.. أسعار الذهب تواصل الهبوط في ختام التعاملات

27 مايو 2020 - 08:58 م

سجلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الأربعاء 27 مايو، تراجع جديد بقيمة 5 جنيها.



وبهذا التراجع يصبح إجمالي هبوط الذهب منذ صباح اليوم 7 جنيهات، عقب هبوط الأسعار صباحا بقيمة جنيهين، في ظل استمرار إغلاق محلات الذهب حتى السبت 30 مايو المقبل.





أسعار الذهب بعد هبوطها..





عيار 18 سجل 642.75 جنيه





عيار 21 سجل 750 جنيها





عيار 24 سجل 857.25 جنيه





الجنيه الذهب 6000 جنيها



