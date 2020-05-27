» طبيبة بالمحلة.. وفاة ثالث حالة بين الأطقم الطبية اليوم

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتورة مشيرة محفوظ قدسي، استشاري الأشعة بمستشفى صدر المحلة، والتي توفيت جراء إصابتها بفيروس "كورونا المستجد..كوفيد-19".

وقدمت النقابة، في بيان اليوم، العزاء لأسرة الطبيبة الراحلة، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق، نعت النقابة وفاة طبيبين توفيا جراء إصابتهما بـ"كورونا"، وهما: الدكتور سمير الغندور أستاذ جراحة العظام بطب قناة السويس، والطبيب إسحاق عوض عطية، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بأسوان.

كما نعت النقابة اليوم الدكتور محمد راغب طبيب مقيم بمعهد القلب، والذي وافته المنية بعد معاناته مع سرطان الدم.

كما توفي الدكتور محمد صلاح أخصائي طب الاطفال بمستشفي الأطفال التخصصي بدمسنا بالبحيرة، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء تأدية عمله.