» الأردن يوضح حقيقة تحديه كورونا باستئناف حركة الطيران

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن هيثم مستو، عدم وجود قرار بعودة حركة السفر عبر المطارات، مشيرا إلى تغير سيطرأ في إجراءات السفر مستقبلا.

وأشار "مستو"، إلى تشكيل لجنة برئاسته لدراسة إيجاد حلول لعودة قطاع الطيران بشكل تدريجي، لكنه قال، إنه "لا توجد حلول مثالية عالميا ومحليا لاستئناف حركة الطيران".

وأضاف: "نسعى لإيجاد حلول لضمان العودة بأقل المخاطر بدون المساومة على الصحة العامة".

وتساءل مستو عن قدرة العالم على الاستمرار بدون طيران ولفترات طويلة، وكذلك عن بقاء رغبة الناس بالسفر عبر المطارات كما هو الحال سابقا.

وعلقت الحكومة الأردنية جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة منذ مارس الماضي، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري، ضمن إجراءات تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.