الصحة العالمية: كورونا نتج عن عدوى فيروسية وليست بكتيرية

أكدت منظمة الصحة العالمية، عدم صحة ما تردد عن كون مرض "كوفيد-19" ناجمًا عن عدوى بكتيرية وليست فيروسية.

وأوضحت المنظمة، في منشور توعوي نشره مكتبها بالقاهرة، الأربعاء، أنه تم تحديد تسلسل الفيروس المُسبب لمرض كوفيد-19 أكثر من 28,000 مرة بواسطة المختبرات في جميع أنحاء العالم منذ اكتشافه، وتم الكشف عن إصابة أكثر من خمسة ملايين شخص بهذا الفيروس من خلال الاختبار.

وأشارت المنظمة، إلى أنه إذا لم يكن مرض "كوفيد 19" ناجما عن هذا الفيروس بالتحديد (كورونا المستجد)، لن تظهر نتيجة الاختبار إيجابية.