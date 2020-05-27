«مين يكون؟».. تفاصيل وموعد عرض برنامج «هنيدي» الجديد

27 مايو 2020 - 06:45 م

تستعد قنوات MBC1 وMBC العراق، لعرض برنامج"مين يكون؟" و"صنع في البيت"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.





يشارك الفنان محمد هنيدي والفنانة آسيل عمران وهشام الهويش كلجنة تحكيم في برنامج "صنع في البيت"، حيث يقولون كلمتهم في مواهب المشتركين ضمن المنافسة.





برنامج "من يكون"، يعرض من الخميس إلى الأحد في تمام العاشرة والنصف، بينما يُعرض برنامج "صُنع في البيت" من الخميس إلى الأحد عند الحادية عشرة مساء.





برنامج "من يكون"، سيكون الضيف به متخفيًا وسيتم تغيير صورته تقنيًا، وسيجيب على أسئلة المشتركين، حيث يطرح كل مشترك سؤاله ضمن 5 جولات متتالية، تتيح تخمين هوية النجم.



