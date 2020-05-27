لمدة ساعة .. مواجهة بين مقاتلات روسية وطائرة أمريكية

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مقاتلات روسية

البحرية الأمريكية

مياه المتوسط

اعترضت البحرية الأمريكية طائرتين روسيتين فوق مياه البحر المتوسط، في مناورة استطلاعية دامت قرابة الساعة.

وكانت البحرية الأمريكية قد كشفت أمس الثلاثاء عن اعتراض طائرتين روسيتين إحدى طائراتها الاستطلاعية فوق مياه البحر المتوسط.

وبحسب تصريح القيادة العامة للقوات البحرية الأمريكية فإن الطيارين الروس حلقوا بطائرتين من طراز Su-35 بطريقة غير آمنة ، على مدى 65 دقيقة .

وأضافت أن الاعتراض غير آمن وغير محترف ويحد من قدرة طائرتها الاستطلاعية من طراز P-8A على المناورة .

وكان الرئيس الأمريكي  ترامب  قد أعلن قبل أيام اعتزامه الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة،  والتي وقعتها روسيا وتسمح بتحليق الدول للاستطلاع فوق الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية.

ويأتي هذا الحادث يأتي بعد اعتراضين آخرين في أبريل الماضي، فوق مياه البحر المتوسط.


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