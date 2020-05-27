» بالأسماء.. 11 مستشفى جديدا بالإسكندرية لفحص حالات كوورنا

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بالأسماء.. 11 مستشفى جديد بالإسكندرية لفحص حالات كوورنا
بالأسماء.. 11 مستشفى جديد بالإسكندرية لفحص حالات كوورنا
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عبد القادر وحيد

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الإسكندرية

فحص كورونا

11 مستشفى جديد

في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن تخصيص 11 مستشفى جديدا لفحص حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

وأكد مصدر طبى مسئول أن المستشفيات المخصصة للفحص هي:

مستشفى جمال عبدالناصر

مستشفى كرموز العام

مستشفى العامرية العام

مستشفى أبوقير التخصصى للتأمين الصحى في طوسون

مستشفى رأس التين العام

مستشفى الجمهورية العام

مستشفى جمال حمادة المركزى

مستشفى برج العرب المركزى

مستشفى صدر المعمورة

مستشفى صدر كوم الشقافة

مستشفى حميات الإسكندرية

وأضاف أن المستشفيات الـ11 تبدأ مهامها في فحص الحالات المشتبه بها في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية على أن تستقبل المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر.

، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة.

ونوه أنه جرى تخصيص 3 مستشفيات لعزل المصابين بعضها منذ 6 مارس الماضى وهى مستشفيات العجمى النموذجى والمدين الشبابية في ابوقير ومدن جامعة الإسكندرية بسموحة .


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