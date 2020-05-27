» بقرار رسمي من محافظ الإسماعيلية: "البيج والنبيتي" لواجهات المباني

27 مايو 2020 - 12:54 م

للحفاظ على المظهر الحضاري العام، أصدر محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، عددا من القرارات الخاصة للمنشآت السكنية في المحافظة.

وجاء في نص قرار المحافظ، والذي نشر في عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم الأربعاء: " على ذوى الشأن وأصحاب العقارات والوحدات السكنية، الكائنة في نطاق مدن المحافظة سرعة طلاء واجهات المباني خاصتهم باللون البيج الفاتح، وطلاء النوافذ باللون النبيتي، حفاظا على المظهر الحضاري والصورة البصرية والجمالية للمحافظة".

كما قرر عدم إدخال أي مرافق للعمارات السكنية أو عقارات تكون واجهاتها من الطوب الأحمر، وغير مكتملة التشطيب الخارجي، وذلك ضمن عدد من التوصيات لرؤساء الأحياء والمدن.