الجارالله بعد انتهاء كورونا: "البوس" للنساء فقط

27 مايو 2020 - 11:47 ص

قال الكاتب الكويتي أحمد الجارالله إن كورونا سوف ينتهي، وتنتهي معه الكثير من العادات، وكن ستكون لها تأثيرات باقية.

وأضاف الجارالله على حسابه في تويتر : " غدآ تبدأ انفراجات كبيرة وكثيرة في عدد من الدول.. كورونا ستختفي لكن تأثيراتها باقية وسنحس بها".

وأوضح الجارالله أنه بعد اختفاء كورونا : " عادات كثيرة ستختفي من سلوكنا تباعد لا بوس للرجال "فقط للنساء" وبحذر.. تشدد في النظافة مراجعة طبية كثيرة الكمام مستمر معنا لبعض الوقت كورونا ستصف مع الأوبئة الأخري".

وعلق أحد متابعيه قائلا : " ياليت التوبة من الظلم و الذنوب والمعاصي أهم شي".. بينما سخر آخر قائلا : " حلوة النساء على خفيف".

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الكويت لاستبدال حظر التجول الشامل، الذي فرضته السلطات اعتبارا من 10 إلى 30 مايو، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بآخر جزئي.

وأكد وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن حظر التجول الشامل سيتم استبداله بـحظر تجول جزئي ، يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة لطبيعتها.

وأضاف الصالح أن الفرق الفنية تعمل حاليا لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة الطبيعية ، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية.