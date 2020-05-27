بالصور.. محارق جماعية لجثث كورونا في هذه الدولة

27 مايو 2020 - 11:03 ص

أقدمت الحكومة المكسيكية على تجهيز محارق جديدة لجثث ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت صور المحارق الجديدة التي أعدتها المكسيك وعمال المحارق وهم يباشرون عملهم في حرق الجثث بعد زيادة عدد وفيات الوباء لأعداد غير مسبوقة.

وكانت المكسيك قد سجلت أعلى حصيلة يومية في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

وبحسب معطيات وزارة الصحة المكسيكية، بخصوص إحصائيات الفيروس في آخر 24 ساعة، سجلت 501 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف وحالة134.

كما ارتفع عدد الإصابات إلى 74 ألفا و560، إثر تشخيص 3 آلاف و455 إصابة جديدة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد الوفيات حاجز الـ500، حيث سجلت الرقم الأعلى السابق بتاريخ 23 مايو، بواقع 479 حالة وفاة.







