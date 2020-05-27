بعد أم هارون.. مشاري راشد: نعوذ بالله من تطبيع أبو هارون

27 مايو 2020 - 09:57 ص

نشر المقرئ والمنشد الكويتي مشاري راشد عدة صور على حسابه في تويتر لطائرة تتبع شركة العال الإسرائيلية بمطار إسطنبول.

وعلق مشاري راشد على الصور قائلا: "نعوذ بالله من تطبيع أبوهارون".

وعلق متابعو مشاري راشد على ما قام بنشره، حيث كتب أحدهم: "احترم تاريخك كقارئ للقرآن وعلى الأقل أنقل معلومات من مصادر حيادية وموثوقة وبدلاً من نقل ما يثير نقمة المسلم على أخيه المسلم قل خيراً أو أصمت اللهم ثبتنا على طريقك وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه".

وكانت صفحة إسرائيل بالعربية قد قامت بنشر صور لرحلة تابعة لشركة العال في إسطنبول وعلقت عليها : " لأول مرة منذ 10 سنوات هبطت طائرة شحن تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية للخطوط الجوية في تركيا".

وأعلنت السفارة الإسرائيلية في تركيا أن استئناف الرحلات الإسرائيلية إلى تركيا سيساهم في الوصول بالتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات عالية .

يذكر أن مسلسل أم هارون الذي دعا إلى التطبيع مع إسرائيل كان من أكثر الأعمال التي أثارت جدلا واسعا طوال شهر رمضان، والذي جسدت فيه الفنانة الكويتية حياة الفهد دور البطولة.