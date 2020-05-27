  • الأربعاء 27 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
اسمه فى آخر كل مصحف.. ماذا تعرف عن الشيخ "رزق خليل حبة"

اسمه فى آخر كل مصحف.. ماذا تعرف عن الشيخ "رزق خليل حبة"

مدينة أمريكية باسم مناضل عربي.. ونيويورك تايمز تحيي ذكراه

مدينة أمريكية باسم مناضل عربي.. ونيويورك تايمز تحيي ذكراه

"الجار الله" للإخوان: علاقة مصر بالسعودية "سمنة على عسل"

الجارالله بعد انتهاء كورونا: "البوس" للنساء فقط

السعودية.. لجنة الإفلاس تتسلم 381 طلب تصفية وتسوية

السعودية.. لجنة الإفلاس تتسلم 381 طلب تصفية وتسوية

بالصور.. محارق جماعية لجثث كورونا في هذه الدولة

بالصور.. محارق جماعية لجثث كورونا في هذه الدولة

تويتر يحذر متابعيه من تدوينات ترامب

تويتر يحذر متابعيه من تدوينات ترامب

مشاري راشد

بعد أم هارون.. مشاري راشد: نعوذ بالله من تطبيع أبو هارون

مجددا.. نبش ضريح عمر بن العزيز وزوجته في سوريا

مجددا.. نبش ضريح عمر بن العزيز وزوجته في سوريا

المغامسي

المغامسي: ما أجمل أشعار نزار قباني.. عيشوا فرحة العيد

بعد أن فرقهم كورونا.. دولة تسمح للعشاق فقط بدخول أراضيها

بعد أن فرقهم كورونا.. دولة تسمح للعشاق فقط بدخول أراضيها

بجزيرة نائية.. هذا ما حدث لعريس وعروسة مصرية في شهر العسل

الصفحة الأخيرة

بجزيرة نائية.. هذا ما حدث لعريس وعروسة مصرية في شهر العسل
بجزيرة نائية.. هذا ما حدث لعريس وعروسة مصرية في شهر العسل
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا ما حدث لسعودي صدم سيارة واعتدى على قائدها بعسير

#

عارضة الأزياء اليهودية.. هذا ما حدث في قصر الملك فاروق

#

الدول التي تحكمها السيدات.. هذا ما حدث في مواجهة كورونا

#

بعد اقتحام حفل الزفاف.. هذا ما حدث للعروسة في شهر العسل

مصرية

كورونا

شهر العسل

عروس

عريس

بعد أن قضيا عدة أيام في المكسيك في رحلتهما لشهر العسل، وجد زوجان مصريان نفسيهما في شهر عسل مطول بسبب أزمة كورونا التي جعلتهما غير قادرين على العودة إلى دبي حيث يسكنان هناك.

وبحسب ما نشرته شبكة "بي بي سي" فإن خالد الذي يبلغ من العمر 36 عاما، وبيري 35 عاما، قد  تزوجا في الخامس من مارس الماضي في القاهرة، وغادرا بعد ذلك إلى دبي حيث يسكنان هناك، ومن ثم توجها إلى مدينة كنكون في المكسيك، لقضاء شهر العسل.

وفي التفاصيل كانت رحلة العودة في الـ 19 من مارس، حيث سافرا من المكسيك وحطا في إسطنبول، ليصطدما بواقع جديد، بأنه أثناء رحلتهما وهما في الجو أعلنت تعليمات جديدة لا تسمح لهما بالسفر إلى دبي.

معاناة العروسين ازدادت بعد قرار منع تسليمهما أمتعتهما، حيث لم يكن يحملان سوى أوراقهما الثبوتية وهاتفيهما، حيث وجدا أنفسهما في موقف لا يحسدان عليه، ولم يجدا حلا إلا باللجوء للبحث عبر متصفح البحث جوجل، من أجل إيجاد رحلات جوية ووجهات سفر تستقبل المسافرين من الجنسية المصرية ومن دون تأشيرات مسبقة.

المفاجأة كانت عندما وجدا أن وجهتهما القادمة ستكون المالديف، حيث سيسمح لهما السفر ودخولها من دون تأشيرة.

وبعد عملية البحث قام الزوجان بشراء حاجيات بسيطة من السوق الحرة في المطار ليتمكنا من استخدامها في السفر، وعندما وصلا للجزيرة أغلق المنتج الذي كان يقصدانه بسبب كورونا، نقلا  إلى جزيرة أولهوغيل ليقيما في منتجع جعلته الحكومة مكانا للعزل.

ولا يزال خالد وبيري في المالديف، حتى الآن ، حيث لا يسمح لهما بالصعود للطائرات التي تعيد المواطنين إلى الإمارات، فهما ليسا مواطنين إماراتيين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بقرار رسمي من محافظ الإسماعيلية: "البيج والنبيتي" لواجهات المباني
» رحلة استثنائية تقل 136 عائدا من باريس تصل مطار مرسى علم
» عزل كفر الزيات: سنقاضي مروج شائعة هروب مصاب بكورونا
» الأحد المقبل.. البورصة تقرر عودة مواعيد جلسات التداول إلى طبيعتها
» موجة غضب تجتاح أمريكا.. مقتل رجل أسود على يد الشرطة
» بجزيرة نائية.. هذا ما حدث لعريس وعروسة مصرية في شهر العسل
» السعودية.. عودة تدريجية لموظفي الدولة اعتبارا من الأحد
» عالميا.. وفيات كورونا تتخطى حاجز الـ350 ألفا
» الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتجاوز الـ100 ألف
» هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى كفر الدوار
» هذه الدول ستكون بؤرة جديدة لانتشار كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية