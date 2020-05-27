تفاصيل خطة الصحة لعودة صلاة الجماعة للمساجد

27 مايو 2020 - 09:47 ص

ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، أفادت مصادر بوزارة الصحة، بأن الوزارة لديها توصيات ستنفذ مع بدء عودة الصلاة داخل المساجد.

وبحسب تصريحات صحفية للمصادر نشرتها الوطن فإن التوصيات الأولية للمساجد هي الحفاظ على المسافات الآمنة وكل شخص يستخدم أدواته الخاصة من سجاد ومصاحف.

وتشمل الخطة عدم استخدام دورات المياه والوضوء داخل المساجد، وعمليات تطهير دورية للسجاد.

يأتي هذا مع إعلان وزارة الصحة والسكان تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة.

وأضافت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية.

وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن الفيروس واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.