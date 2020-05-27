المغامسي: ما أجمل أشعار نزار قباني.. عيشوا فرحة العيد

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نزار قباني

المغامسي

فرحة العيد

قال الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة  إن أيام العيد هي أيام الفرح والسرور، وليس أيام الدروس العلمية.

وشارك المغامسي متابعيه على حسابه في تويتر  بجزء من بيت شعر لنزار قباني، وغيره قائلا: "العيدُ أنتَ وأعياد الورى تبعٌ".

وأضاف المغامسي: "هذا صدر بيت عميق جدا في مبناه ومعناه، وتلك أبيات في الشعر نادرة.. ومنها قول نزار : "حسبي وحسبكِ أن تظلي دائماً سراً يُمزقني".

وتابع: وليس يُقال عفوا، فهذا حديث أيام العيد ، ليس المقام مقام دروس علمية لا تخالفوا الفطرة، عيشوا فرحة العيد .

وكان المغامسي قد هنأ الملك سلمان بيوم العيد قائلا: "نتشرفُ برفع التهنئة بعيد الفطر المبارك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمّو ولي العهد الأمين وإلى الأمة الإسلامية كافة اللهم ارزقنا من بركات هذا العيد أوفر الحظ والنصيب واجعلنا فيه من الفائزين".

وتفاعل متابعوه مع تدوينته، حيث علق أحدهم : " مدري يا شيخ من اللي مخبرك إننا ما نعيش الفرح ولا ننبسط ولا نلهو ونلعب..  دائماً تكررها، وكأنك تشوف قدامك زهّاد عبّاد، نسّاك، سخروا حياتهم للعبادة لا لغيرها . انبسط بس يا شيخ، ترى العالم فالينها والله".

وعلق آخر: "شيء ملفت أن تجد شيخا سلفيا يستشهد ببيت شعر لنزار قباني وكانوا قبلا ينعتونه بشاعر النساء المتهتك حتى حرموا الكثير من الناس من الاستمتاع بأشعاره الرائعة".


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