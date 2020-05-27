استقرار الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية

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الدولار

استقرار

الجنيه

شهدت  أسعار العملات استقرارا  أمام الجنيه المصرى، وذلك وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة في مقدمتها البنك الأهلى المصرى،  في تعاملات اليوم الأربعاء.

واستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، حيث سجلت الورقة الخضراء 15.79 جنيه للشراء، 15.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وبلغ 17.19 جنيه للشراء، 17.41 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، ، حيث سجل سعر الريال 4.12 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، 49.90 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.


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