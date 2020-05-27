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السعودية.. عودة تدريجية لموظفي الدولة اعتبارا من الأحد

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جاء ذلك في مقابلة أجراها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، الثلاثاء، مع قناة "الإخبارية" الحكومية.
وقال الراجحي إن العودة التدريجية لموظفي القطاع العام، ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل، بما لا يقل عن 50 بالمئة من الموظفين‏، بينما يستمر بقية الموظفين في العمل عن بعد وفق المتبع حالياً.
وأضاف أنه سيتم رفع نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل إلى 75 بالمئة، اعتبارا من الأحد التالي أي 7 يونيو المقبل‏.
وتابع أن العودة الكاملة لمقرات العمل ستكون يوم 14 من الشهر نفسه، أي بنسبة 100 بالمئة لجميع الموظفين الحكوميين.
ويأتي إعلان الآلية الجديدة لعودة العمل، عقب إعلان وزارة الداخلية بالمملكة، في وقت سابق الثلاثاء، أنه اعتبارا من الأحد المقبل حتى 20 يونيو، يتم تخفيف حظر التجوال، حيث يسمح للمواطنين والمقيمين بالتنقل من 6 صباحا وحتى 8 مساء، وفتح المساجد، والسماح برحلات الطيران الداخلية.
فيما أعلنت السلطات السعودية استمرار تعليق العمرة والزيارة ورحلات الطيران الدولية حتى إشعار آخر.
وفي إطار تدابير مواجهة كورونا، فرضت المملكة، اعتبارا من 6 أبريل/نيسان الماضي، حظر تجوال كامل في 5 مدن كبرى و4 محافظات، بينها العاصمة الرياض ومحافظة جدة (غرب)، فيما تم تخفيف الحظر لاحقا.
وحتى مساء الثلاثاء، سجلت السعودية 76 ألفا و726، بينها 411 حالة وفاة، و48 ألفا و450 حالة تعاف. -

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