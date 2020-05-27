» عالميا.. وفيات كورونا تتخطى حاجز الـ350 ألفا

27 مايو 2020 - 12:20 ص

تخطت حصيلة وفيات كورونا حول العالم حاجز الـ350 ألفا، حسب معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.



وفق معطيات الموقع، مساء الثلاثاء، ارتفعت وفيات الفيروس في العالم إلى 350 ألفا و22، فيما إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5 ملايين و643 ألفا و983.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات بمئة ألف و187، تليها بريطانيا بـ37 ألفا و48، ثم إيطاليا بـ32 ألفا و955.

وحلت فرنسا رابعا بحصيلة بلغت 32 ألفا و955، تبعتها إسبانيا بـ27 ألفا و117، ثم البرازيل بـ23 ألفا و622.