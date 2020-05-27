  • الأربعاء 27 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:59 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطبيب وليد يحيى

"الصحة" تكشف نتائج التحقيق في وفاة طبيب "المنيرة"

أحمد العوضي

"العوضي" يكشف كواليس تجسيده "عشماوي" في الاختيار

الكمامات

أستاذ مناعة يكشف: هؤلاء يجب ألا يرتدوا الكمامات

كورونا في المغرب

تفاصيل أزمة تغسيل متوفى بكورونا في الشرقية

وفاة لاعب كرة القدم الـ"الأسطورة" بجرعة مخدرات زائدة

وزير الرياضة : عودة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو

صلاة الجمعة

"دينية النواب": مصر تصلى الجمعة بعد القادمة فى المساجد

كورونا في مصر

"الطب العلاجي": ندرس الاستعانة بخبرات الأطباء بالمعاش

كورونا في مصر

مطالبات بتوفير الكمامات الطبية على بطاقات التموين‎

وزير الأوقاف

بشرى من الأوقاف بشأن عودة الصلاة في المساجد

علي معلول

بعد الجدل.. الأهلي يحسم مصير علي معلول

عالميا.. وفيات كورونا تتخطى حاجز الـ350 ألفا

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتجاوز الـ100 ألف

#

فرنسا.. وفيات كورونا تتجاوز 28 ألفا

#

كورونا.. وفيات تركيا تتخطى حاجز 4 آلاف حالة

#

فرنسا.. وفيات كورونا تقترب من 27 ألفا

تخطت حصيلة وفيات كورونا حول العالم حاجز الـ350 ألفا، حسب معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.
وفق معطيات الموقع، مساء الثلاثاء، ارتفعت وفيات الفيروس في العالم إلى 350 ألفا و22، فيما إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5 ملايين و643 ألفا و983.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات بمئة ألف و187، تليها بريطانيا بـ37 ألفا و48، ثم إيطاليا بـ32 ألفا و955.
وحلت فرنسا رابعا بحصيلة بلغت 32 ألفا و955، تبعتها إسبانيا بـ27 ألفا و117، ثم البرازيل بـ23 ألفا و622.
وأظهرت معطيات الموقع ذاته، شفاء مليونين و408 آلاف و444 شخصا من المرض، فيما ما يزال مليونين و885 ألفا و517 يتلقون العلاج. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية.. عودة تدريجية لموظفي الدولة اعتبارا من الأحد
» عالميا.. وفيات كورونا تتخطى حاجز الـ350 ألفا
» الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتجاوز الـ100 ألف
» هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى كفر الدوار
» هذه الدول ستكون بؤرة جديدة لانتشار كورونا
» طائرة إسرائيلية تهبط في مطار إسطنبول لأول مرة منذ 2010
» تفاصيل إغلاق "كوافير حريمي» ببورسعيد بسبب كورونا
» ردد القرآن بصوت عال ثم ألقى بنفسه من الدور السادس
» القبض على مسؤول الإعلام بـ"داعش" في العراق
» تحذير عاجل من دواء يستخدم لعلاج مصابي "كورونا"
» بقيادة "الحاج رضوان"..أول فيديو لاقتحام موقع إسرائيلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية