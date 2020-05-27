» عالميا.. وفيات كورونا تتخطى حاجز الـ350 ألفا

"الصحة" تكشف نتائج التحقيق في وفاة طبيب "المنيرة"
"العوضي" يكشف كواليس تجسيده "عشماوي" في الاختيار
أستاذ مناعة يكشف: هؤلاء يجب ألا يرتدوا الكمامات
تفاصيل أزمة تغسيل متوفى بكورونا في الشرقية
وزير الرياضة : عودة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو
"دينية النواب": مصر تصلى الجمعة بعد القادمة فى المساجد
"الطب العلاجي": ندرس الاستعانة بخبرات الأطباء بالمعاش
مطالبات بتوفير الكمامات الطبية على بطاقات التموين
بشرى من الأوقاف بشأن عودة الصلاة في المساجد
بعد الجدل.. الأهلي يحسم مصير علي معلول
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