» هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى كفر الدوار

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قال كامل على غطاس، رئيس مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، إن مواطنًا هرب من مستشفى كفر الدوار بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وذهب إلى أحد منازل أقاربه قبل التوجه إلى منزله ولكن رفضوا استقباله ونصحوه بالعودة إلى المستشفى، وتابع: «أهله قاموا بالتبليغ عنه وتم إعادته إلى المستشفى».
وأضاف «غطاس»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المراقبين الصحيين يدونون كافة المخالطين وتمكنوا من تسجيل كافة من خالطهم وحصرهم وعزلهم منزلياً.
وأشار رئيس مركز الدلنجات إلى أن هناك وعى كبير من قبل المواطنين بمخاطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

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