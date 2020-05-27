"العوضي" يكشف كواليس تجسيده "عشماوي" في الاختيار

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أحمد العوضي
أحمد العوضي
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المصريون ـ متابعات

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قال الفنان أحمد العوضي، الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، بمسلسل "الاختيار"، إنه لم يستعد بدنيًا للمسلسل كونه شخص رياضي مواظب على الفنون القتالية منذ صغره.
وأضاف: "أنا بحب الألعاب العنيفة منذ صغرى ومواظب على التمرين اليومي لهم مثل جودو والبوكس والتايكوندو.. بتمرن عليها في الصبح وباليل".
وذكر "العوضي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الشيء الوحيد الذي تدرب عليه قبل بدأ تصوير مسلسل "الاختيار" هو التدريب على السلاح الذي تطلب منه شهران حتى أجاد استخدامه وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بسلاح الصاعقة.
وكشف "العوضى"، عن أنه لم يتردد في أداء شخصية "عشماوي"، كون العمل وطني ضخم يتضمن رسالة يقدمها للمشاهدين، وتابع: "لكن هيكون أول وأخر دور شر أقوم به.. مش هعمل كدا تأنى مستحيل لأن الموضوع صعب".

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