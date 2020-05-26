وزير الرياضة : عودة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو

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المصريون ـ متابعات

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قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة ملتزمة بعودة النشاط الرياضى بدءا من 15 يونيه المقبل، بشكل تدريجي، خاصة إن جميع المؤشرات لاتوحي باقتراب انتهاء أزمة كورونا على مستوي العالم.
وأضاف أشرف صبحي، خلال برنامج «على مسئوليتي» الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسي، على قناة « صدى البلد»، أن الوزارة، مصرة على استئناف النشاط، خلال الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا .
وأشار أشرف صبحي، بأنه تم عقد اجتماع مع رؤساء الاتحادات لوضع استراتيجية لعودة الحياة الرياضية،بجانب تشكيل لجنة لوضع خطة لاستيعاب الدوريات على مستوي الالعاب الجماعية، مع متابعة ما يحدث فى الدوريات العالمية، عن كثب والإستفادة منها.
وأوضح وزير الرياضة، أن كل اتحاد منوط بوضع الاجراءات الخاصة به، مشيرا إن اتحاد الكرة، عليه الآن أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط، بالفترة المقبلة.
كما أكد أشرف صبحي، أن وزارة الرياضة تعقد حاليا عددا من الاجتماعات مع وزارة الصحة واللجان الطبية المختلفة تمهيدا لإعادة النشاط، خاصة إن قرار الاستئناف هو قرار دولة ، بالعودة تدريجيا لكل مناحي الحياة.
ولفت وزير الرياضة، إنه في حال تعرض أحد اللاعبين للإصابة بكوفيد 19، سيتم التعامل معه فورا، وعزله فى غرفة مستقلة ثم نقه للمستشفى، مشيرا إلى إن غرفة خلع الملابس لن يتم استخدامها من جانب اللاعبين، فى حال عودة النشاط، كجزء من الاجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها.
وشدد اشرف صبحي، إنه فى حال ظهور اصابات بالأندية الصحية سيتم اتخاذ اجراءات اكثر صرامة.
 

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