  • الأربعاء 27 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:03 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في المغرب

تفاصيل أزمة تغسيل متوفى بكورونا في الشرقية

وفاة لاعب كرة القدم الـ"الأسطورة" بجرعة مخدرات زائدة

وزير الرياضة : عودة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو

صلاة الجمعة

"دينية النواب": مصر تصلى الجمعة بعد القادمة فى المساجد

كورونا في مصر

"الطب العلاجي": ندرس الاستعانة بخبرات الأطباء بالمعاش

كورونا في مصر

مطالبات بتوفير الكمامات الطبية على بطاقات التموين‎

سعر الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه

سعر الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه

وزير الأوقاف

بشرى من الأوقاف بشأن عودة الصلاة في المساجد

علي معلول

بعد الجدل.. الأهلي يحسم مصير علي معلول

كورونا مصر

تحذير عاجل من دواء يستخدم لعلاج مصابي "كورونا"

وزيرة الصحة

ثالث أيام العيد يسجل أعلى نسبة إصابة يومية بـ"كورونا"

بالفيديو..

"دينية النواب": مصر تصلى الجمعة بعد القادمة فى المساجد

آخر الأخبار

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة: أنا مع إغلاق المساجد لكن أرفض وقف المسلسلات لهذا السبب

#

مطلب برلماني برفع سعر توريد قصب السكر إلى 900 جنيه

#

بعد البريطانية.. هل تعود السياحة الروسية إلى مصر قريبًا؟

#

أسعار الذهب تستقر عند هذا الرقم في ختام الأسبوع

رحب اللواء شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بعرض خطة وزارة الأوقاف لفتح المساجد ودور العبادة.
وقال "الجندي"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه بنسبة كبيرة سيتم أداء صلاة الجمعة بعد القادمة في المساجد، رافضًا المزايدة على قرار غلق المساجد.
وأضاف أنه يراهن على وعي الشعب المصري وإجراءات وزارة الأوقاف لفتح المساجد ودور العبادة.
وتابع أن الإجراءات ستشمل التباعد الاجتماعي ووجود مسافات بين المصلين وغلق المساجد، فور الانتهاء من الصلاة ووجود أدوات نظافة ومطهرات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تفاصيل إغلاق "كوافير حريمي» ببورسعيد بسبب كورونا
» ردد القرآن بصوت عال ثم ألقى بنفسه من الدور السادس
» القبض على مسؤول الإعلام بـ"داعش" في العراق
» تحذير عاجل من دواء يستخدم لعلاج مصابي "كورونا"
» بقيادة "الحاج رضوان"..أول فيديو لاقتحام موقع إسرائيلي
» مقطع مخل لـ"فنانة شهيرة" مع نجل ريهام سعيد أمام النائب العام
» إطلاق نار في عسير ووقوع قتلى ومصابين
» تعرف على طقس غد الأربعاء
» 77 ألف إصابة بـ"كورونا" في السعودية
» مباحث الآداب تلقي القبض على منة عبدالعزيز
» بعد الجدل.. الأهلي يحسم مصير علي معلول

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية