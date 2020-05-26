اغتصاب فنانة شهيرة أثناء جلسة مساج في منزلها ورد صادم من زوجها

26 مايو 2020 - 09:03 م

قررت الفنانة وعارضة الأزياء البريطانية الشهيرة والمتسابقة السابقة لبرنامج I’m A Celeb ?نيكولا ماكلين، الكشف ?لأول مرة عن تفاصيل تعرضها للاعتداء الجنسي خلال جلسة للمساج داخل منزلها.

وذكرت نيكولا أن الأحداث بدأت بعد خضوعها لعمليات شفط الدهون، وتم نُصحها بالخضوع لجلسات مساج لتعزيز التصريف الليمفاوي بعد إجراء عمليات الشفط، حيث تمت إزالة 5 لترات من الدهون من جسدها.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت ماكلين أنها كانت تشعر بالإعياء والضعف الشديد وبقيت في السرير لمدة أسابيع لا تستطيع رفع رأسها من الإرهاق، وفي اليوم الـ13 من شهر يوينو وهو الذكرى السنوية لمرور 10 سنوات على زواجها وصل المدلك لمنزلها.

وخلال جلسة التدليك، طلب المدلك من نيكولا الإذن بتدليك ساقها الأمر الذي دفعها للدهشة لأنها لم تخضع لشفط الدهون في منطقة الساقيين، وقالت إنها كانت مستلقية على جبهتها وسمحت له دون أن تعرف المغزى من وراء ذلك ثم بدأ بالاعتداء عليها.

وأكملت أنها لم تستطع ردعه نظراً لضخامته واستمر الأمر لقرابة الـ15 دقيقة، وبعد فترة وجيزة اخبرت زوجها الذي تفهمها واحترم رغبتها بعدم الحديث عن الأمر مرة أخرى.

ونصحت نيكولا من تعرضوا لجرائم جنسية مثلما حدث معها ألا يصمتوا كما فعلت وأن يذهبوا للتحدث للشرطة، وقالت إنها خذلت من يحيطون بها بتكتمها على الأمر ولكنها الآن ستستخدم صوتها لمساعدة الآخرين.