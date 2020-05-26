بعد الجدل.. الأهلي يحسم مصير علي معلول

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ردت إدارة النادي الأهلي، على تقارير تونسية تتحدث عن انتقال اللاعب علي معلول إلى نادي العين الإماراتي، مؤكدة رفضها التام التخلي عن الظهير الأيسر التونسي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت إدارة الأهلي، إنه ليس هناك أي عروض من العين الإماراتي لضم معلول في الفترة الأخيرة. وأضافت أن توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا جمد كل المفاوضات الخاصة باللاعبين.

وأوضحت أن العين الإماراتي لم يطلب ضم معلول سواء بشكل رسمي أو ودي وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

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