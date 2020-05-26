  • الثلاثاء 26 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير الأوقاف

بشرى من الأوقاف بشأن عودة الصلاة في المساجد

علي معلول

بعد الجدل.. الأهلي يحسم مصير علي معلول

كورونا مصر

تحذير عاجل من دواء يستخدم لعلاج مصابي "كورونا"

وزيرة الصحة

ثالث أيام العيد يسجل أعلى نسبة إصابة يومية بـ"كورونا"

جانب من الفيديو

"اجري يا شيخ".. قرار من النيابة بشأن صاحب فيديو العيد

تهريب الجثة

شاهد.. تهريب جثة متوفية بـ"كورونا" في سيارة ربع نقل

سوزان تميم ومحسن السكري

أول تعليق لوالد سوزان تميم بعد الإفراج عن محسن السكري

منة عبدالعزيز

مباحث الآداب تلقي القبض على منة عبدالعزيز

انتحار جندي إسرائيلي

بقيادة "الحاج رضوان"..أول فيديو لاقتحام موقع إسرائيلي

أرشيفية

إصابة أشهر طبيب تشريح في مصر بـ"كورونا"

الصحة: تعافي 5027 من أصل 18756مصاب بـ"كورونا"

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

رئيس دولة أفريقية: ابني تعافي من كورونا بالليمون والزنجبيل

#

الصحة العالمية: إصابة 22 ألف من الطواقم الطبية بـ"كورونا"

#

76% من المصابين بـ"كورونا" في السعودية من الوافدين

#

تفاصيل إصابة أسرة بالكاملة بفيروس كورونا وتعافيها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 797 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» القبض على مسؤول الإعلام بـ"داعش" في العراق
» تحذير عاجل من دواء يستخدم لعلاج مصابي "كورونا"
» مقطع مخل لـ"فنانة شهيرة" مع نجل ريهام سعيد أمام النائب العام
» إطلاق نار في عسير ووقوع قتلى ومصابين
» تعرف على طقس غد الأربعاء
» 77 ألف إصابة بـ"كورونا" في السعودية
» ميلان يكشف مدى خطورة إصابة إبراهيموفيتش
» "عين شمس" تتصدر قائمة الجامعات المصرية المشاركة في أبحاث كورونا
» 6 أماكن ممنوع التواجد فيها بدون كمامة بدءا من السبت المقبل
» الأهلي يكشف موقف فتحي وعاشور وإكرامي من التدريبات
» سوهاج.. مصرع موظف لتناوله كحول إيثيلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية