شمس الكويتية تثير الجدل بفستان جريء يظهر مفاتنها

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شمس الكويتية

فنانة

جدل

فستان جريء

أثارت الفنانة شمس الكويتية، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة جريئة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت شمس الكويتية مرتدية فستان جريء وخاصة من منطقة الصدر ، وعلقت بالقول :" من يستثنيك يستحقك".

وفي وصف الصورة، فقد بدت شمس الكويتية، مرتدية فستانا مميزا باللون الأسود، ومطعما بلمسات من اللون الذهبى، كما اعتمدت شمس فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت تسريحة الشعر المبلل لشعرها الأسود القصير التى تتناسب مع إطلالتها.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما انتقدها البعض لجرأتها في الظهور بفستان جريء.

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‏من يَستثنيك يَستحقَّك ??

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