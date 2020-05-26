مباحث الآداب تلقي القبض على منة عبدالعزيز

26 مايو 2020 - 05:25 م

ألقت قوة من شرطة قسم العمرانية ومباحث الآداب، القبض على فتاة "التيك توك" منة عبد العزيز، التي ذيع صيتها بعد أن ظهرت في فيديو، تدعي فيه اغتصابها من قبل صديقها مازن إبراهيم، وضربها بشكل وحشي، وهو ما كان ظاهرًا على وجهها.

وتم ترحيل منة عبدالعزيز، إلى قسم شرطة العمرانية، بعد القبض عليها في منطقة الطالبية، وكذلك القبض على مازن إبراهيم.

كانت "منة عبد العزيز"، زعمت تعرضها للضرب والاعتداء الجنسي على يد الشاب "مازن إبراهيم"، بمساعدة صديقاتها قبل أن تخرج في مقطع آخر نافية الأمر؛ بعد أن نفى الشاب مازن إبراهيم ادعاءاتها.

أثارت منة عبد العزيز فتاة تيك توك على مدار اليومين الماضيين الجدل بعد ظهورها عبر فيديو لايف تتهم صديقها مازن ابراهيم الذى باغتصابها وسرقة تليفونها والاعتداء عليها وتصويرها في أوضاع جنسية بالاشتراك مع فتاتين داخل شقة

وقالت منة عبد العزيز فى الفيديو المتداول: اغتصبونى بالإكراه والبنات صحباتى كانوا متفقين معاهم لاغتصابى وتصويرى فى أوضاع مخلة ولبنات دول عملو حاجات وحشه و انها تعرضت للضرب والاغتصاب على يد صديقها الشاب مازن إبراهيم بالاتفاق مع آخرين وأنهم استدراجوها لشقة مازن وتم اغتصابها وتصويرها فيديو وسرقة تليفونها.

وبعد عدة ساعات من التعاطف من قبل رواد التواصل الاجتماعي ظهرت منة عبد العزيز فى فيديو لمدة 36 ثاتية مع أحد الأشخاص وقالت: كل سنة وانتم طيبين ما فيش أى مشكلة بينى انا ومازن أنا بس كنت منهارة بسبب اللى حصل وفى ناس كتير وقعت ما بينا بسبب الحاجات اللى كان بيعملها بسبب خلاص الحوار خلص وجبنا حقنا ومافيش اى مشكلة وخلاص ما فيش خلاف ما بينا وما فيش أى حاجة.

وظهر مع منة عبد العزيز صديقها وقال: ياريت الناس تفهم و تبطل كلام علشان انتوا بتتكلموا فى حاجة انتوا مش فاهمينها وكل سنة وانتم طيبين.