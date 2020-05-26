بقيادة "الحاج رضوان"..أول فيديو لاقتحام موقع إسرائيلي

26 مايو 2020 - 05:09 م

أفرج الإعلام الحربي المركزي في لبنان التابع لـ"حزب الله"، عن مشاهد قال إنها تعرض للمرة الأولى وتظهر اقتحام مقاتلي المقاومة لموقع البياضة اللحدي، في 18 مايو 2000، أي قبل 72 ساعة من بدء الحرب.

وقال الإعلام الحربي، عبر موقعه الإلكتروني، إنه "في الذكرى العشرين لعيد المقاومة والتحرير، ينشر الإعلام الحربي المركزي في المقاومة الإسلامية، مشاهد تعرض للمرة الأولى وتظهر اقتحام مجاهدي المقاومة لموقع البياضة اللحدي، بتاريخ 18 مايو 2000، قبل 72 ساعة من بدء الاندحار الصهيوني عن جنوب لبنان".

وأوضح البيان أن "المشاهد تظهر القائد الجهادي الكبير عماد مغنية "الحاج رضوان"، وهو يتابع مجريات العملية من غرفة عمليات المقاومة ويوجه المجاهدين"، مضيفا أن الفيديو يظهر فيه استخدام دبابة ومدافع وقذائف صاروخية لتدمير الموقع، تمهيدا لتسلل المقاومين إليه وتمشيطه بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

?وقتل عماد مغنية في 12 فبراير 2008، ويعتبر أحد كبار القادة العسكريين في "حزب الله" اللبناني، هو والد القائد العسكري جهاد عماد مغنية الذي اغتيل في سوريا إثر غارة إسرائيلية على موكب لهم في القنيطرة في يناير2015.