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إصابة أشهر طبيب تشريح في مصر بـ"كورونا"

إصابة أشهر طبيب تشريح في مصر بـ"كورونا"

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محمد فضل- متابعات

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أصيب أشهر أطباء التشريح في مصر الدكتور مدحت مرسي، بفيروس كورونا المستجد، حيث أثبتت التحاليل المعملية حمله للفيروس، وفقا لما أعلنته صفحة طلبة كلية طب القصر العيني.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد طلبة كلية الطب بالقصر العيني، نبأ إصابة الدكتور مدحت مرسي بفيروس كورونا، وسادت حالة من الحزن بين طلاب كلية الطب بالقصر العيني عقب، معرفة خبر إصابة أستاذ علم التشريح، لما يتمتع به الطبيب من سمعة طيبة بين زملائه وتلاميذه، في جميع أنحاء الجمهورية.

على الجانب الآخر أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية عن إصابة رئيسها بفيروس كورونا، كما أعلنت عدة مؤسسات صحفية من بينها "وكالة أنباء الشرق الأوسط" وصحيفة "المصري اليوم" ومؤسسة "دار الهلال" عن إصابة عاملين بها.

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