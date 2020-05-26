تعرف على طقس غد الأربعاء

26 مايو 2020 - 04:26 م

توقع خبراء الأرصاد الجوية، الأربعاء، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.



وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية (20 % تقريباً).



والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب الصعيد، نشطة على جنوب سيناءمما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر. ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «32– 19»، الإسكندرية «25– 20»، قنا «38- 21»، الأقصر «38 – 22»، أسوان «39– 23».