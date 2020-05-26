شاهد.. «رجاء الجداوي» تتحدث من داخل العزل الصحي

أجرى "راديو مصر"، لقاءًا صوتيًا مع الفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا من داخل العزل الصحي بإحدى مستشفيات الإسماعيلية.



وطمأنت "الجداوي" جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها تتواجد حاليا في العزل وتتلقى الرعاية اللازمة في المستشفى بمتابعة واهتمام من قبل الأطقم الطبية مثلها مثل جميع المصابين ولا فرق بينهم فالرعاية ليست مخصصة لأحد على حساب أحد.



ووجهت رجاء الجداوي رسالة لجمهورها ومحبيها قائلة: "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه ده"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطيع التكملة في هذا الوضع اقتصاديًا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، مؤكدة أن الجلوس في المنزل ليس ممل نهائيا، وخلينا راضين باللي حاصل وربنا يكرمكوا وخلينا نحب مصر ونحب بعض أهم حاجة".



وكشفت رجاء الجداوي عن أنها أصيبت بالفيروس آخر يوم في تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، وكانت تلتزم بالتصوير نظرًا للتعاقد مع منتجي المسلسل مشيرة إلى أن موقع التصوير كان معقما بشكل دائم وكان الجميع حريصا على إجراءات السلامة.