77 ألف إصابة بـ"كورونا" في السعودية

26 مايو 2020 - 03:25 م

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وأضاف متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 76726 حالة حتى الآن ، بينها 27865 حالة نشطة، منها 397 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 2782 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 48450 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 12 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 411 حالة.